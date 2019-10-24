Происшествия
Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан не смог добиться отвода судьи и прокурора. Американец эмоционально встретил решение российского суда
Лефортовский суд Москвы отказал гражданину США, Ирландии, Канады и Великобритании Полу Уилану в отводе ведущих его дело обвинителя и судьи из-за якобы имеющей место необъективности.
«Суд отказался удовлетворить ходатайство по отводу прокурора. Он не усматривает оснований для его удовлетворения, предусмотренных законом: прокурор не является участником процесса или родственником обвиняемого», – цитирует 24 октября заявление судьи Сергея Рябцева ТАСС.
Задержанный в декабре прошлого года Уилан эмоционально отреагировал на это решение, заявив, что его доводы «систематически игнорируют», а процесс над ним якобы «необъективен». Российские спецслужбы, когда задержали гражданина США Пола Уилана, «думали, что поймали Джеймса Бонда, но на самом деле взяли Мистера Бина на каникулах», заявил американец в Лефортовском суде.
«Если бы прокурор был моей сестрой, вы бы его отвели. А если он мои права нарушает, то это не основание», – отметил американец, напомнив, что заявлял отвод и судье.
Рябцев отказался брать самоотвод.
Справка:
Сотрудники ФСБ задержали Уилана в Москве 28 декабря «при проведении шпионской акции». Тогда же было возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». Reuters отмечает, что Уилан является директором по безопасности компании BorgWarner, занимающейся поставкой автозапчастей. В середине 2000-х годов Пол Уилан служил в морской пехоте в Ираке, в 2008-м его уволили из вооруженных сил за воровство. По словам брата задержанного, Дэвида Уилана, мужчина приехал в Москву на свадьбу к своим знакомым. Дэвид отверг связь брата с разведывательной деятельностью.