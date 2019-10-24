Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан не смог добиться отвода судьи и прокурора. Американец эмоционально встретил решение российского суда

Лефортовский суд Москвы отказал гражданину США, Ирландии, Канады и Великобритании Полу Уилану в отводе ведущих его дело обвинителя и судьи из-за якобы имеющей место необъективности.

«Суд отказался удовлетворить ходатайство по отводу прокурора. Он не усматривает оснований для его удовлетворения, предусмотренных законом: прокурор не является участником процесса или родственником обвиняемого», – цитирует 24 октября заявление судьи Сергея Рябцева ТАСС.

Задержанный в декабре прошлого года Уилан эмоционально отреагировал на это решение, заявив, что его доводы «систематически игнорируют», а процесс над ним якобы «необъективен». Российские спецслужбы, когда задержали гражданина США Пола Уилана, «думали, что поймали Джеймса Бонда, но на самом деле взяли Мистера Бина на каникулах», заявил американец в Лефортовском суде.

«Если бы прокурор был моей сестрой, вы бы его отвели. А если он мои права нарушает, то это не основание», – отметил американец, напомнив, что заявлял отвод и судье.

Рябцев отказался брать самоотвод.



