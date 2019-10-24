Заслуженному педагогу нужна помощь

Тамара Сергеевна давно борется с прогрессирующим остеопорозом. Но лечение не принесло должного результата. Сейчас врачи назначили современный лекарственный препарат, который может помочь женщине. Но получить его за госсчёт невозможно, а купить на пенсию – нереально.

Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» просит помочь в сборе средств на дорогостоящее лекарство.

Отрепьева Тамара Сергеевна, 72 года.

Требуется лекарственный препарат «Форстео» для лечения тяжелого прогрессирующего остеопороза.

Стоимость 249 500 руб.

Всю свою сознательную жизнь Тамара Сергеевна посвятила музыке и детям. Окончив музыкальную школу по классу фортепиано, поступила в училище, потом – в Институт культуры. В этом году планирует отпраздновать 50-летний юбилей педагогической деятельности и работы в музыкальной школе Петергофа.

Двенадцать лет назад у женщины диагностировали остеопороз. Она, не медля, приступила к лечению, много гуляла, занималась спортом, принимала назначенные лекарства. Все это, однако, не дало существенного результата, болезнь прогрессировала, начались переломы.

Теперь, по мнению лечащего врача, у пациентки осталась последняя надежда — лекарственный препарат «Форстео». Это современное и крайне дорогостоящее лекарство считается «золотым» стандартом в лечении тяжелого остеопороза. Но получить его от государства практически невозможно – квоты на препарат выделяются в минимальных количествах. Купить самостоятельно никак не получится: стоит лекарство 250 тысяч рублей за курс, такую сумму невозможно накопить с пенсии. Если не начать лечение, то пенсионерку уже в самом ближайшем будущем ждут повторные переломы и угроза стать лежачей больной. Надеяться заслуженный педагог может только на помощь неравнодушных людей.

О том, как помочь Тамаре Сергеевне, можно узнать на её странице на сайте БФ «Долго и счастливо».

Команда фонда благодарит петербуржцев за помощь пожилым людям, и в частности читателей «Фонтанки».

«Благодаря этой поддержке три пожилые петербурженки получили столь необходимую им помощь. Нине Николаевне Поповой и Глафире Федоровне Павловой переданы современные цифровые слуховые аппараты. Теперь пенсионерки могут полноценно общаться с друзьями и знакомыми, свободно ориентироваться на улице. А Людмиле Васильевне Денисовой передан годовой запас жизненно необходимых дорогостоящих препаратов, не входящих в перечень льготных лекарств. Спасибо за вашу поддержку, друзья!»