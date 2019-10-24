Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+11°C
/ Завтра: +13
$ 63.86р
71.14р
13:17 24.10.2019
Расширенный поиск

Город
24.10.2019 11:49
Печать

Более 15 тысяч постановлений за 10 дней. ГИБДД рассказала, сколько нарушений заметили камеры на ЗСД

Первые итоги работы с камерами на ЗСД подвели в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Цифры впечатляют. Пока датчики видят только превышение скорости в конкретной точке, но в перспективе – контроль и за средней скоростью.

Госавтоинспекция начала получать информацию о нарушениях ПДД, зафиксированных камерами на ЗСД, с 14 октября. Как сообщили «Фонтанке» 24 октября в отделе пропаганды, за прошедшие дни сотрудники ЦАФАП (Центра автоматизированной фиксации АП в ОДД ГИБДД) вынесли и направили нарушителям 15 211 постановлений. Ещё 2473 материала находятся в процессе рассмотрения.

Постановления выносятся по делам об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена статьей 12.9 КоАП РФ «Превышение установленной скорости движения». В этой статье семь пунктов, описывающие степень тяжести по возрастанию. Так, превышение скорости на 20-40 км/ч карается штрафом в размере 500 рублей, на 40-60 км/ – от 1000 до 1500 рублей и так далее, вплоть до 5000 рублей. Права могут отобрать при превышении на 60 км/ч и более. Простая арифметика подсказывает, что если будут оплачены все 15,2 тысячи штрафов (даже если они минимальные, и автомобилисты воспользуются скидкой), бюджет Санкт-Петербурга получит более 3,8 миллиона рублей. Это всего за 10 дней нарушений.

При этом надо учесть, что пока в ГИБДД поступает информация не со всех камер. Всего датчиков 12. Они включались на приём поэтапно, по одному комплексу в сутки. На сегодняшний день информация принимается с 10 датчиков, а к 26 октября будут охвачены все.


«Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

ГИБДД обращает внимание, что в настоящее время комплексы настроены на фиксацию фактов превышения максимальной разрешённой скорости непосредственно в местах их установки. О начале контроля скорости на протяжённых участках дороги будет сообщено дополнительно.   

Ранее «Фонтанка» детально разъясняла, как работает контроль скорости на ЗСД и где установлены камеры. Подробнее о скоростном режиме на трассе читайте в гиде «Фонтанки», созданном вместе с ООО «Магистраль Северной столицы» на основе вопросов от читателей.

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
      24.10.2019 12:03

      Вторая очередь ЖК «Город мастеров» введена в эксплуатацию

      ООО «Норд Вэй», входящее в объединение «Строительный трест» подучило разрешение на ввод в эксплуатацию второй очереди жилого комплекса комфорт-класса «Город мастеров», расположенного в Калининграде, в пос. Большое Исаково, в 20 минутах от центра города.
      ПСК
      24.10.2019 10:11

      ЖК «Новый Невский» от ГК «ПСК» аккредитован еще одним банком

      Жилой комплекс бизнес-класса «Новый Невский», который ГК «ПСК» строит рядом с Невским проспектом, получил аккредитацию банка «Уралсиб».
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      24.10.2019 10:02

      Банк «Санкт-Петербург» обсудил первые итоги обновленной стратегии развития

      23 октября 2019 года состоялось очередное заседание Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург», где были утверждены итоги деятельности за 9 месяцев 2019 года по РСБУ, подведены первые итоги Стратегии цифровизации, принятой до 2022 года, и рассмотрены другие вопросы.
      Setl City
      23.10.2019 16:50

      «Петербургская Недвижимость» предлагает готовые элитные квартиры за полцены*

      Клиенты компании могут на особых условиях приобрести квартиры в жилом комплексе премиум-класса Stockholm, расположенном напротив Елагина острова. Первый взнос — от 50%, остаток — через полгода*.
      ПАО МКБ
      23.10.2019 16:16

      МКБ запустил ломбардное кредитование под залог коммерческой недвижимости

      23 октября Московский кредитный банк (МКБ) объявил о запуске нового продукта для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – ломбардного кредитования под залог коммерческой недвижимости.
      ГК «Эталон»
      23.10.2019 14:13

      Группа «Эталон» оформила первые сделки с использованием счетов эскроу в двух столицах

      В Москве в конце сентября в продажу по новым правилам был выведен клубный дом «Счастье на Ломоносовском», а в Санкт-Петербурге уже подписаны несколько сделок по приобретению квартир в Квартале Сhe, продажи в котором Группа «Эталон» открыла на прошлой неделе.
      Glorax Development
      23.10.2019 12:10

      В Golden City начались фасадные работы

      В VI квартале жилого комплекса Golden City, который компания Glorax Development возводит на намывных территориях Васильевского острова, монтируются кронштейны и направляющие фасадной подсистемы и начинается облицовка дома композитными панелями двух оттенков – светло-серого и золотистого. Параллельно специалисты ведут работы по установке светопрозрачных конструкций.
      ГК «Полис Групп»
      23.10.2019 11:54

      В ЖК «Полис на Московской» завершили наружную кладку стен

      Готовность корпусов ЖК «Полис на Московской» от ГК «Полис Групп» превысила 40%. В настоящее время на объекте полностью завершены кирпичная кладка наружных стен и кровельные работы.
      Setl Group
      23.10.2019 11:42

      Setl Group выплатил 1-й купонный доход по биржевым облигациям серии 001Р-02

      22 октября 2019 г. ООО «Сэтл Групп» успешно исполнило обязательство по выплате 1-го купонного дохода по облигационному выпуску серии 001-Р (ISIN-код RU000A100MG6), размещенному в рамках утвержденной Программы Биржевых облигаций общим объемом 25 млрд руб.
      «Аквилон Инвест»
      23.10.2019 11:26

      Управлением ЖК Promenade займется международная компания

      После ввода жилой комплекс бизнес-класса Promenade, который холдинг «Аквилон Инвест» возводит у станции метро «Фрунзенская», будет передан в управление компании «ЮИТ Сервис», входящей в состав финского концерна ЮИТ.
      ГК «КВС»
      23.10.2019 10:32

      ГК «КВС» открыла более 10 площадок для раздельного сбора мусора

      Группа компаний «КВС» запустила раздельный сбор отходов в трех своих жилых комплексах – микрогороде «Новое Сертолово» в Ленинградской области, ЖК «Линкор» в квартале «Балтийская жемчужина» в Красносельском районе и ЖК «Gusi-Лебеди» в Приморском районе.
      shutterstock.com
      22.10.2019 18:00

      На юге Петербурга появятся новостройки с вечнозелёными дворами

      На территории нового жилого комплекса «Образцовый квартал 5» в Пушкинском районе высажены почти триста хвойных деревьев.