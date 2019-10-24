Более 15 тысяч постановлений за 10 дней. ГИБДД рассказала, сколько нарушений заметили камеры на ЗСД

Первые итоги работы с камерами на ЗСД подвели в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Цифры впечатляют. Пока датчики видят только превышение скорости в конкретной точке, но в перспективе – контроль и за средней скоростью.

Госавтоинспекция начала получать информацию о нарушениях ПДД, зафиксированных камерами на ЗСД, с 14 октября. Как сообщили «Фонтанке» 24 октября в отделе пропаганды, за прошедшие дни сотрудники ЦАФАП (Центра автоматизированной фиксации АП в ОДД ГИБДД) вынесли и направили нарушителям 15 211 постановлений. Ещё 2473 материала находятся в процессе рассмотрения.

Постановления выносятся по делам об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена статьей 12.9 КоАП РФ «Превышение установленной скорости движения». В этой статье семь пунктов, описывающие степень тяжести по возрастанию. Так, превышение скорости на 20-40 км/ч карается штрафом в размере 500 рублей, на 40-60 км/ – от 1000 до 1500 рублей и так далее, вплоть до 5000 рублей. Права могут отобрать при превышении на 60 км/ч и более. Простая арифметика подсказывает, что если будут оплачены все 15,2 тысячи штрафов (даже если они минимальные, и автомобилисты воспользуются скидкой), бюджет Санкт-Петербурга получит более 3,8 миллиона рублей. Это всего за 10 дней нарушений.

При этом надо учесть, что пока в ГИБДД поступает информация не со всех камер. Всего датчиков 12. Они включались на приём поэтапно, по одному комплексу в сутки. На сегодняшний день информация принимается с 10 датчиков, а к 26 октября будут охвачены все.





ГИБДД обращает внимание, что в настоящее время комплексы настроены на фиксацию фактов превышения максимальной разрешённой скорости непосредственно в местах их установки. О начале контроля скорости на протяжённых участках дороги будет сообщено дополнительно.

Ранее «Фонтанка» детально разъясняла, как работает контроль скорости на ЗСД и где установлены камеры. Подробнее о скоростном режиме на трассе читайте в гиде «Фонтанки», созданном вместе с ООО «Магистраль Северной столицы» на основе вопросов от читателей.