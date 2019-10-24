На Крестовском 460-сильного «жеребца» забодал хиленький «Рено». Преданная поклонница «Феррари» попала в первую аварию за 9 лет

Прямым попаданием синим Renault выведен из строя красный Ferrari. Машины встретились на Крестовском острове, и это было печальное зрелище.

Фото: читатель "Фонтанки"

Как сообщили «Фонтанке» очевидцы, утром 24 октября сильный удар в бок получил Ferrari California. Из салона 460-сильного «жеребца» вышла бессменная его владелица. Петербургская бизнес-леди Марина купила его в 2010 году и оберегала по мере сил и возможностей.

По данным ГИБДД Петербурга, Ferrari Марины ни разу не попадал в аварии за все девять лет. Единственная вольность, которую она себе позволила, – это заемный долг в 1,6 млн рублей, в рамках которого на автомобиль посягнули приставы. Они наложили запрет проводить регистрационные действия. Зная преданность, с какой должница относится к машине, это ограничение вряд ли ее замотивирует вернуть деньги заемщику.



