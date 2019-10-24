Во дворе на Ленсовета стрелял водитель «Мерседеса». Ему не угодил старенький «Опель»

Узкий дворовой проезд спровоцировал классовый конфликт в Московском районе Петербурга. Водитель заметного автомобиля не стал церемониться с собратом из более скромного транспорта. Своё недовольство он высказал выстрелом.

Как стало известно «Фонтанке» 24 октября, накануне 25-летний горожанин на стареньком «Опеле» попытался вырулить из двора 20-го дома на улице Ленсовета. Манёвр не понравился водителю чёрного «Мерседеса» GL-класса, он покинул кресло автомобиля, достал пистолет и выстрелил в лобовое стекло противника. После агрессивного жеста любитель пострелять уехал.

Прибывшие на место полицейские зафиксировали на лобовом стекле «Опеля» вмятину и нашли сердечник от патрона травматического пистолета.

По данным редакции, «Мерседес» принадлежит 47-летнему уроженцу Азербайджана. За машиной в этом году числится девять штрафов.



