Два года в колонии-поселении за пять жизней. СК показал, как из Охотского моря достают вертолет после смертельной аварии

Три года потребовалось Следственному комитету, чтобы привлечь к ответственности пилота, уронившего вертолет с 13 туристами в Охотское море.

Трагедия, как напоминает пресс-служба СК 24 октября, произошла 15 августа 2015 года.

На вертолете Ми-8Т выполнялся коммерческий рейс: 13 туристов возили к месту отдыха по маршруту Хабаровск – посадочная площадка им. Полины Осипенко – бухта Онгачан и в обратном направлении.



«Из пункта назначения вертолет вылетел в 12:30 по местному времени. После дозаправки судна в районе им. Полины Осипенко полет выполнялся в неблагоприятных погодных условиях над горной поверхностью острова Южного Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края и водным пространством Охотского моря. В 17 часов 7 минут указанных суток на расстоянии 100 метров от береговой черты полуострова Тугурский произошло попадание вертолета в режим «вихревого кольца», столкновение с водной поверхностью и полное его затопление», – говорится в сообщении.











В аварии погибли пять пассажиров, еще одному причинен легкий вред здоровью. Кроме того, собственник вертолета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» понесло ущерб в 51 млн рублей, так как воздушное судно восстановлению не подлежало.

СК показал, как на начальном этапе с привлечением водолазов из воды были подняты не только тела погибших, их личные вещи, но и со дна Охотского моря фюзеляж вертолета и его хвостовая балка, отсеченная винтом.

В результате расследования следствие собрало доказательную базу, говорившую о виновности капитана воздушного судна. Он допустил ряд нарушений правил полета. Так, при ухудшении метеоусловий не принял своевременного решения о возврате на аэродром вылета. Затем он продолжил полет на высоте ниже минимально допустимой (менее 100 метров над водным пространством), со скоростью до 40 км/ч при очень плохой видимости. Кроме того, на борту отсутствовали спасательные жилеты.

«В ходе следствия подсудимый виновным себя не признал, в содеянном не раскаялся. Следствием уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд еще в 2016 году. Сегодня, спустя почти три года, судом ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении», – сообщает СК.