МИД РФ предупреждает, когда по Барселоне и Милану лучше не гулять

МИД РФ предупреждает российских туристов о вероятности уличных беспорядков в испанской Барселоне 27 октября и забастовке работников общественного транспорта в Милане 25 октября.

"Испания, Барселона – 27 октября объявлено о демонстрации в поддержку каталонских политиков; участники акции соберутся в 12:00 по местному времени (13:00 мск) на проспекте Пассеч-де-Грасиа; усиление мер безопасности; вероятность уличных беспорядков", – говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.

#Испания #Барселона – 27 октября объявлено о демонстрации в поддержку каталонских политиков; участники акции соберутся в 12:00 (местн. вр.) на проспекте Пассеч-де-Грасиа; усиление мер безопасности; вероятность уличных беспорядков pic.twitter.com/S6KNJ4CdgH — МИД России ?? ДСКЦ (@MID_travel) 24. Oktober 2019

Также в министерстве сообщили, что в итальянском Милане 25 октября ожидается забастовка работников общественного транспорта. "С 08:45 до 15:00, а также с 18:00 до 23:00 по местному времени (9:45 до 16:00 и с 19:00 до 00:00 мск) будет приостановлена работа метро, автобусного и трамвайного сообщения; с 21:00 по местному времени (с 22:00 мск) 24 октября на сутки будет прекращено ж/д движение", – говорится в сообщении ДСКЦ.

Отметим, что в эти дни у российских школьников уже начнутся осенние каникулы и часть российских семей отправится на краткий отдых в относительно тёплые европейские страны.



