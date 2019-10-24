Водитель не смог завершить обгон в 2 км от «Колы». В соседнем регионе на дорогах уже снежный накат

В соседней Мурманской области на дорогах уже вовсю зима, а скоро она придёт и в Петербург и Ленобласть. Вождение в таких условиях требует особой концентрации, и не у всех это получается. Один человек погиб и один получил травмы в результате неудачного обгона на автодороге «Кола – Лотта», что под Мурманском.

24 октября около 8 часов на 2-м километре трассы столкнулись Nissan и Chevrolet. Прибывшие спасатели деблокировали тело погибшего водителя «Ниссана», пострадавший водитель «Шевроле» передан бригаде скорой помощи, сообщает в своём паблике «ВКонтакте» Северо-Западный региональный поисково-спасательный отряд МЧС.

«Мурманский вестник» со ссылкой на ГИБДД пишет, что, по предварительной версии, водитель «Ниссана Альмеры», следовавший в направлении «Колы», пошёл на обгон. А когда завершал манёвр, не справился с управлением и врезался во встречный «Шевроле Круз». Уточняется травма водителя «Шевроле» – он получил открытый перелом голени.



