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Авто
24.10.2019 10:49
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Петербургский автопром провалился в сентябре. Производство машин упало на 15%

В сентябре 2019 года петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 28 800 легковых машин, говорится в отчёте агентства «Auto-Dealer-СПб». Это на 15% меньше, чем за тот же период год назад. Таким образом, в первый месяц осени заводы показали самое сильное падение производства по итогам одного месяца, начиная с декабря 2016 года. А общий результат выпуска оказался даже хуже показателя января этого года, когда заводы традиционно работают только две трети месяца.
 

«Серьезное сокращение производства в сентябре – это не только эффект высокой базы годичной давности, но и реакция на состояние российского автомобильного рынка, – считает генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. – Например, продолжается сокращение спроса на такие популярные модели как Kia Rio и Hyundai Solaris. Кроме того, в сентябре больше чем в два раза упали продажи Toyota RAV4. Это связано с началом производства нового поколения этой модели в октябре».


 

За девять месяцев 2019 года петербургские автозаводы выпустили 273 300 автомобилей, что на 1% больше объема производства в городе за три квартала 2018 года.

Завод Hyundai по итогам девяти месяцев занял 66% в общем объеме производства автомобилей в городе. По сравнению с итогами полугодия Toyota чуть уменьшила свою долю, а Nissan – увеличил.


Доля петербургского автопрома в общероссийском объеме производства автомобилей в январе сентябре составила 24,8% (год назад – 24,7%).

6 моделей, выпускаемых на петербургских автозаводах, входят в топ-25 самых популярных машин в России по итогам трех кварталов 2019 года. Это Kia Rio (лидер среди иномарок), Hyundai Creta (самый популярный внедорожник), Hyundai Solaris, Toyota RAV4, Toyota Camry и Nissan Qashqai.

 

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