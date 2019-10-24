Трехмесячный ребенок умер от сердечных приступов на борту самолета. СК и Минздрав проводят проверку

Ребенок с серьезным хроническим заболеванием не перенес полета из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск, где ему должны были сделать операцию. Мать малыша настаивает, что на борту не были созданы условия для перевозки особого пассажира.

«Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится проверка по факту смерти ребенка при перелете в Хабаровск», – сообщается 24 октября в заявлении на сайте СК РФ.

Мать ребенка в комментарии местному изданию «Кам 24» рассказала, что у трехмесячного малыша был врожденный порок сердца, а в Хабаровске ему должны были сделать операцию. Женщина настаивает, что во время рейса 9 октября на борту было «жарко и душно». Перед снижением у малыша начал подавать сигналы специальный датчик. Врач пытался что-то сделать, однако ребенок пережил несколько сердечных приступов.

«Я сидела пристегнутая в кресле и могла только наблюдать, как забегали стюардессы, принесли аптечку и большой баллон кислорода, но он не подошёл к маске Дениса. Врач что-то кричал своему напарнику, но тот сам был в шоке. А время уходило. В 17 часов 15 минут по Хабаровску, за 20 минут до посадки, сердце моего малыша остановилось», – рассказала мать ребенка подробности того страшного дня.





Женщина задается вопросом, почему «не были обеспечены должные условия перевозки». «Ведь в самолёте и температура не та, и давление меняется при взлёте и посадке? Почему у бригады реаниматологов не было достаточно лекарств и кислорода для спасения ребёнка?» – указывает она.

Проверку начала и министр здравоохранения Камчатского края Елена Сорокина. «Необходимо восстановить хронологию событий, выяснить, какое оборудование и набор лекарственных препаратов имела при себе бригада врачей в полёте, какие показатели были у пациента перед транспортировкой в Хабаровск», – уточнила министр.