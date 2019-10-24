Акции Tesla Илона Маска выросли сразу на 20%, при этом капитализация компании падает

Американский производитель электромобилей и солнечных панелей Tesla Inc неожиданно вышел на прибыльный уровень в третьем квартале 2019 года. Котировки акций Tesla взлетели более чем на 20%, сообщает в четверг, 24 октября, «Интерфакс» .

При этом капитализация компании с начала 2019 года упала примерно на 23%. Чистая прибыль в июле – сентябре составила $143 млн, или 80 центов в расчете на одну акцию, по сравнению с $311 млн, или $1,82 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Выручка Tesla уменьшилась на 8% – до $6,3 млрд против $6,8 млрд годом ранее.

При этом Tesla предупредила, что вывод новых продуктов на рынок может оказать влияние на рентабельность компании.





«Мы смогли добиться больших успехов в контроле над затратами. Наши операционные расходы сейчас находятся на самом низком уровне с начала производства Model 3», – заявил главный исполнительный директор компании Илон Маск.

Tesla сообщила, что начала тестовый выпуск компактной версии Model 3 на новом заводе в Китае. При этом запуск производства нового компактного спортивного внедорожника Model Y произойдет раньше запланированного – уже летом 2020 года.

В 2019 году компания обещает поставить 360 000 автомобилей, прибавив 45% к показателям прошлого года. Ранее компания планировала выйти на уровень продаж в 360-400 тысяч авто.

В июле – сентябре Tesla поставила дилерам 97 000 электромобилей по сравнению с 95 200 в предыдущие три месяца. Это стало рекордным квартальным показателем.