ЖК «Новый Невский» от ГК «ПСК» аккредитован еще одним банком

ПСК

Жилой комплекс бизнес-класса «Новый Невский», который ГК «ПСК» строит рядом с Невским проспектом, получил аккредитацию банка «Уралсиб».

Помимо стандартных ипотечных предложений, банк подключил «Новый Невский» и к программе «Лёгкий старт». По её условиям покупатели могут платить в два раза меньше по ипотечному кредиту, пока дом строится. Сниженный ежемесячный платёж особенно удобен тем, кто на время строительства снимает жильё.

Ставка по программе «Лёгкий старт» — от 9,9%. На срок от 12 до 24 месяцев предусмотрен пониженный в 2 раза платеж по кредиту, невыплаченные суммы процентов будут подлежать равномерной оплате в период после завершения льготного периода и до окончания срока кредита. Первоначальный взнос: от 15% стоимости недвижимости. Размер кредита: от 300 000 до 50 000 000 рублей (итоговый максимальный размер кредита зависит от платежеспособности клиента). Срок кредита: от 3 до 30 лет. Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.uralsib.ru

— Аккредитация ЖК «Новый Невский» продолжается. Партнерами этого, как и других проектов ПСК, становятся ведущие финансовые организации, — рассказывает руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «ПСК» Ирина Тютрина

Среди партнёров ГК «ПСК» 15 крупнейших банков России. Подобрать оптимальные условия среди всех программ и подготовить документы помогают персональные консультанты отдела ипотечного кредитования ГК «ПСК».

«Новый Невский» — первый для Петербурга за последние 10 лет жилой комплекс бизнес-класса, строящийся в такой близости к Невскому проспекту — всего в 50 шагах. Проект разработан архитектурной мастерской «Евгений Герасимов и партнеры». В доме 120 квартир, от одной до пяти комнат и площадью от 47 до 183 кв. м. На последнем этаже видовые квартиры с террасами. В подземном паркинге 89 мест.

Консультации и атмосфера ЖК «Новый Невский» — в новом офисе продаж по адресу Невский проспект, 163б. Запись по телефону (812) 640-38-38.

Также работает центральный отдел продаж ГК «ПСК» на наб. реки Карповки, 16, к.2.

ПАО «Банк Уралсиб» Лицензия Банка России №30.

Справка о компании "ПСК"

ЖК «Новый Невский» – застройщик ООО "Тележная 32" (входит в ГК «ПСК»), проектная декларация на сайте https://newnevsky.ru/documents/