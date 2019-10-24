Довели. Во время выступления в карельском цирке на дрессировщика напал медведь

Медведь набросился на партнера по номеру в карельском городе Олонец во время циркового выступления. Дрессировщика отбили электрошокером. Судьба косолапого неизвестна.

Видео инцидента появилось в социальной сети «ВКонтакте» вечером 23 октября.

На кадрах видно, как медведь выполняет цирковой номер с тележкой. Внезапно животное набросилось на стоявшего рядом дрессировщика.





На помощь коллеге поспешил другой сотрудник цирка. Он сначала бил медведя ногами, а потом успокоил его электрошокером.

Сообщается, что дрессировщик остался жив. Ему вовремя оказали медицинскую помощь. О судьбе медведя не сообщается.

Отметим, что сейчас в мире наметилась тенденция на запрет участия в цирковых выступлениях животных. Недавно в октябре к списку из нескольких десятков стран, среди которых Бельгия, Германия, Норвегия, страны Южной Америки и даже Океании, присоединилась Латвия.