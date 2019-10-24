«Мама стояла, кричала на весь парк». В Пушкине 20-летний закончил жизненный путь

Обездвиженного человека заметили прохожие в Пушкине утром 24 октября. У тела сына горевала мать.

Как рассказали «Фонтанке» читатели, около 8.30 в Отдельном парке у Павловского шоссе горожане застали плачущую женщину. Она стояла рядом с погибшим сыном, его держало дерево, ноги не касались земли. «Мама стояла, кричала на весь парк», — написали очевидцы.

Прохожие поспешили на помощь, но вернуть к жизни 20-летнего юношу не удалось.



