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Происшествия
24.10.2019 10:15
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Маршрутка в Колпино насмерть сбила женщину. Появились и странные подробности ДТП на М-11

Получив статистику ДТП с пешеходами от 22 октября, УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти выпустило отдельный пресс-релиз с напоминаниями правил поведения на дороге для водителей и самих пешеходов: восемь пострадавших и один погибший за сутки – это действительно много. Однако среда, 23 октября, похоже, побила этот «рекорд». Только на пересечении Обводного и Лермонтовского были сбиты семь человек. Ещё как минимум два пешехода погибли в двух других ДТП.

23 октября около 11 часов утра на улице Труда в Колпино, по данным «Фонтанки», водитель автобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту К-220Б и принадлежащего ООО «Питеравто», в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на 59-летнюю женщину. С очень тяжёлыми травмами её доставили в реанимацию больницы №33, где она скончалась.

В «Питеравто» ведётся разбирательство. «Компания проводит свою проверку по факту случившегося», – сообщил «Фонтанке» источник в ООО.

За пару часов до этого смертельное ДТП случилось на ещё не открытом участке трассы М-11 Москва – Санкт-Петербург. «ГАЗель» сбила 40-летнего пешехода, шедшего справа от автомобильной полосы спиной к машине. В больнице мужчину спасти не смогли. Он, по предварительной информации, был гражданином одной из южных стран, бывших республик СССР (так же, как и водители «ГАЗели» и колпинской маршрутки).


Маршрутка в Колпино насмерть сбила женщину. Появились и странные подробности ДТП на М-11

«ГАЗелью» управлял, как стало известно «Фонтанке», 28-летний мужчина, не имеющий действующих водительских прав и не состоящий на миграционном учете в России, по первоначальным данным правоохранительных органов, официально не работающий. Автомобиль принадлежит частному лицу.

Ранее в пресс-службе «Магистрали двух столиц» «Фонтанке» сообщили, что участники ДТП на М-11 были сотрудниками подрядных организаций.

 

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