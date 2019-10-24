Банк «Санкт-Петербург» обсудил первые итоги обновленной стратегии развития

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

23 октября 2019 года состоялось очередное заседание Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург», где были утверждены итоги деятельности за 9 месяцев 2019 года по РСБУ, подведены первые итоги Стратегии цифровизации, принятой до 2022 года, и рассмотрены другие вопросы.

Кроме того, в рамках Комитета по стратегии были подведены результаты первого года работы новой команды Московского филиала Банка.

Чистая прибыль Банка за 9 месяцев 2019 года по сравнению с 9 месяцами 2018 года выросла на 14,4% до 3,6 млрд рублей, при этом чистый комиссионный доход вырос на 24% до 4,9 млрд рублей, а чистый процентный доход, составил 16,3 млрд рублей, увеличившись на 2,8%.

В рамках утвержденной в 2018 году Стратегии цифровизации основными стратегическими целями до 2022 года определены: перевод 90% объема всех операций клиентов в удаленные цифровые каналы, достижение доли 90% автоматически принимаемых кредитных решений и обеспечение 90% продаж с помощью предложений, предрасчитанных на базе больших данных. Среди первых итогов Стратегии цифровизации – рост обращений клиентов и продаж клиентам в цифровых каналах за 9 месяцев 2019 года по сравнению с 2018 годом с 95% до 98% и с 36% до 53% соответственно.

В соответствии с обновленной стратегией Банк «Санкт-Петербург» отходит от привычного формата бизнеса в Москве, сфокусированного на крупном корпоративном сегменте, и активно развивается как универсальный банк, предоставляя компаниям малого и среднего бизнеса и жителям Москвы полный спектр как классических банковских услуг, так и уникальные решения в рамках ВЭД (внешнеэкономической деятельности), которые ранее в регионе не были представлены. На сегодняшний день в Московском филиале сформирована команда профессионалов, которую возглавляет старший вице-президент Банка Кирилл Кузнецов. Среди итогов первого года развития московского бизнеса Банка – рост комиссионного дохода на 90% и повышение рентабельности до 16%.

На заседании Наблюдательным советом также было принято решение о выводе Владимира Реутова из состава Правления. Владимир Реутов после многолетней работы в Банке «Санкт-Петербург» в должности заместителя председателя Правления принял решение о смене сферы деятельности. Он сосредоточится на реализации собственных проектов в области Private Equity и управления активами, а также продолжит консультировать команду Банка по управлению инвестиционными проектами.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.)

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