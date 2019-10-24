Челкастому рукоблуду с Серебристого бульвара предстоит смена причёски. Его поймали

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в сексуальных действиях насильственного характера в отношении двух сестёр 12-ти и 8-лет. Безработный устроил недетское свидание в парадной дома Приморского района Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке» 24 октября, двумя днями ранее у 26 дома на улице Композиторов полицейские задержали 43-летнего мужчину. По версии следствия, безработный горожанин по-взрослому пообщался с сёстрами 12-ти и 8-лет в парадной дома на Серебристом бульваре. Пострадавшие девочки среди примет агрессора назвали длинную чёлку и тёмный пуховик.

Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».



