Восемь лет тюрьмы получил в Казахстане российский топ-менеджер, который заявлял о заказном характере своего преследования

Бывший топ-менеджер крупной казахстанской автодилерской компании «Астана моторс», гражданин России Антон Афонин приговорён к восьми годам лишения свободы Алмалинским районным судом Алма-Аты. Об этом в четверг, 24 октября, сообщает РИА Новости.

«Мужчина был признан виновным в хищении имущества и коммерческом подкупе», – цитирует агентство пресс-службу суда Алма-Аты.

Сам Афонин через четыре месяца после поступления дела в суд в сентябре 2019 года опубликовал в Facebook несколько видеообращений, в которых заявлял о заказном характере преследования со стороны бывших работодателей, на которых он проработал семь лет. В частности россиянин обращался к генпрокурору Казахстана и руководству Верховного суда республики.





Вместе с Афониным обвиняемыми по делу проходили бывший директор ТОО Hyindai Auto Kazakhstan Аскар Джунисалиев и еще один гражданин республики Виктор Кузеев. Суд признал всех виновными в незаконном получении вознаграждений от подрядчиков «Астана моторс» за обеспечение их побед в тендерах. Суммарный ущерб был оценён в 144 миллиона тенге, что эквивалентно 370 тысячам долларов США.

Гражданин Казахстана Джунисалиев также был приговорён к восьми годам лишения свободы. Третий фигурант Кузеев получил семь с половиной лет условно, т.к. полностью признал вину и раскаялся. В решении суда отмечено, что россиянин будет выдворен из Казахстана после освобождения из учреждения уголовно-исполнительной системы «средней безопасности».

«Астана моторс» представляет на рынке Казахстана 11 автомобильных брендов, включая Hyundai, Subaru, BMW, MINI, Toyota, Lexus, Jaguar, Land Rover и Volvo.

Это не первый случай преследования российских топ-менеджеров в странах СНГ. Ранее «Фонтанка» рассказывала о судьбе бывшего технического директора «Билайна», петербуржца Владимира Сачкова, которого несколько лет держали в СИЗО в Армении, а потом ещё несколько лет не выпускали из страны, несмотря на отсутствие законных оснований для ограничения выезда. Сам бизнесмен объяснял преследование попытками вымогательства выкупа. В Россию он смог вернуться только осенью 2019 года после шести лет проблем и неоднократных обращений за помощью к российским властям.