За призывы к джихаду в колонии Курганской области заключенного обвинили в терроризме

Следственное подразделение управления ФСБ России по Курганской области возбудило уголовное дело о пропаганде терроризма в отношении заключенного одной из колоний региона.

Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства 24 октября, сообщает, что мужчина регулярно рассказывал сокамерникам о запрещенной на территории РФ организации ИГИЛ.



«Специалисты установили, что в разговорах он призывал к участию в вооруженном джихаде в ее составе», – говорится в сообщении.







Таким образом, уверены опрошенный спецслужбой эксперты, заключенный формировал у собеседников представление о правомерности и привлекательности террористической организации, и склонял сокамерников принять ислам и к участию в деятельности террористической организации освобождения из колонии.



