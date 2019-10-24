На Белорусской водителю мстили огнём: KIA поджёг человек в кепке

Горевшему минувшей ночью автомобилю в Красногвардейском районе Петербурга «помогли». Камера наблюдения запомнила автора пожара.

Как стало известно ИА «Журналистские расследования» 24 октября, накануне около одиннадцати вечера 45-летний водитель припарковал свой KIA Sorento у 14 дома на улице Белорусской. Через час к нему в квартиру позвонил сосед и сообщил, что автомобиль горит.

По информации пресс-службы городского управления МЧС, пожар удалось ликвидировать к 0:24. У автомобиля выгорел моторный отсек.

Прибывшие на место полицейские изучили видео с камеры наблюдения, которая запечатлела поджигателя. Мужчина в тёмной кепке и спортивной куртке вылил на машину неизвестную жидкость, после чего транспорт загорелся, а незнакомец поспешил покинуть место пришествия. Что связывает поджигателя и хозяина машины, менеджера завода «Киров-Энергомаш», предстоит выяснить.



