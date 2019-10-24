Водитель на М-10 перевернул машину вверх колёсами. Доставать его пришлось спасателям

О серьёзном ДТП, произошедшем на федеральной автодороге М-10 «Россия» в Новгородской области, сообщает 24 октября Северо-Западный региональный поисково-спасательный отряд МЧС в своём паблике «ВКонтакте».

По предварительной информации, вчера на 484-м километре трассы (Новгородский район области) 30-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не справился с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась.

Пострадали два человека. Спасатели извлекли водителя из салона и на носилках транспортировали в карету скорой помощи. Пассажир тоже получил травмы, он обратился к медикам самостоятельно.



