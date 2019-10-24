ЦБ предлагает выплачивать пенсии через систему быстрых платежей

Еще одну попытку популяризировать свою систему быстрых платежей предпринял Банк России. Для этого регулятор предлагает проводить через сервис выплаты из бюджета в адрес физических лиц.

В первую очередь это будет касаться пенсий и пособий, сообщает 24 октября РБК со ссылкой на документ. Предложение внесено в концепцию развития платежной системы России до 2023 года.

К выплатам из бюджета также относятся выплаты госслужащим, зарплаты работников государственных и муниципальных организаций, стипендии, а также ежемесячное пожизненное содержание судей.

Пенсионный фонд отмечает, что пока эти идеи с ним не обсуждались. В ЦБ отмечают, что концепция проходит обсуждение в профессиональном сообществе.







Система быстрых платежей (СБП) – сервис, который позволяет физическим лицам мгновенно (в режиме 24/7) переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам, вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к Системе быстрых платежей. Доступ к системе возможен через мобильное приложение банков, подключенных к СБП, как со смартфона или планшета, так и с компьютера.







К концу лета 2019 года через сервис прошло порядка двух миллионов операций на сумму 17 млрд рублей.