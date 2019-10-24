Из неприметной квартиры в петербургском спальнике унесли золотой слиток

Золотой слиток похищен из квартиры в обычном «корабле» в Красносельском районе Петербурга. Вору также достались драгоценная монета, ювелирка и деньги в разной валюте.

По информации ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), незваные гости побывали в квартире на проспекте Кузнецова, 25, корпус 1, в течение дня 23 октября. Там они нашли: золотую монету номиналом 10 рублей, золотой же слиток, украшения, 330 евро, 900 долларов США, 200 000 рублей. Общий ущерб составил 650 000 рублей. Заявление в полицию подала 46-летняя хозяйка, назвавшаяся безработной.

Напомним, в середине октября в Пушкине домушник унес монету достоинством 5 рублей 1886 года выпуска. Ущерб потянул на сотни тысяч рублей.



