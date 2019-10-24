Минкомсвязи про Telegram: Блокировка не значит, что нельзя пользоваться
Попытки блокировать Telegram не означают запрет на его использование, уверены в Минкомсвязи. От том, что одно не противоречит другому 24 октября заявил РИА Новости замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.
«Осуществляются (блокировки – ред.), одно другому не противоречит. Решение о блокировке сервиса технического не означает запрет на пользование этим сервисом», – заявил Волин.
На вопрос, не нарушает ли использование мессенджера в России закон, ответил, что все законно.
Три дня назад спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков также уверял россиян, что Telegram в России не запрещен для использования.
Справка:
Роскомнадзор с апреля 2018 года блокирует Telegram по решению суда из-за отказа мессенджера передать в ФСБ ключи шифрования. Однако сервис все еще доступен пользователям. В июне глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что готовится новая технология для полной блокировки мессенджера.