Минкомсвязи про Telegram: Блокировка не значит, что нельзя пользоваться

Попытки блокировать Telegram не означают запрет на его использование, уверены в Минкомсвязи. От том, что одно не противоречит другому 24 октября заявил РИА Новости замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.



«Осуществляются (блокировки – ред.), одно другому не противоречит. Решение о блокировке сервиса технического не означает запрет на пользование этим сервисом», – заявил Волин.







На вопрос, не нарушает ли использование мессенджера в России закон, ответил, что все законно.

Три дня назад спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков также уверял россиян, что Telegram в России не запрещен для использования.



