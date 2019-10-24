Водитель, влетевший в пешеходов на Обводном, находился в федеральном розыске

Водитель Volkswagen Polo, который вчера подбил Renault Kapture на перекрестке Обводного и Лермонтовского, на момент совершения аварии находился в федеральном розыске.

Новые подробности биографии Сухбатулло Киргизбаева стали известны «Фонтанке» утром 24 октября. По информации нашего издания, 33-летний гражданин Киргизии находится в федеральном розыске, разыскивает его полиция Ярославской области по делу о мелком взяточничестве. Якобы за мзду гаишникам в Ростове. О том, что тот, кого хотят увидеть коллеги, находится в Северной столице, правоохранительные органы уже сообщили на берега Волги. При этом Киргизбаев не задержан. В уголовном деле о нарушении ПДД, возбужденном после серьезной аварии, подозреваемых нет.

Напомним, «Фольксваген» под управлением Киргизбаева влетел в «Рено», управляла которым чиновница из Ленобласти Надежда Ильина, около полудня 23 октября. Произошло это на перекрестке Лермонтовского проспекта с набережной Обводного канала — месте всегда очень людном. И в тот момент набережную переходила группа пешеходов — в них влетели сразу две машины.

Пострадали восемь человек, серьезнее всего — Ильина, она находится в тяжелом состоянии в больнице. Также госпитализирован еще один пострадавший, 67-ми лет, остальных отпустили по домам.





Киргизбаев состоит в Петербурге на миграционном учете. Официально не работает. По данным нашего издания, он занимается перегоном машин.