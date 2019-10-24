Два выстрела в петербургского кондуктора сочли хулиганством. Возбуждено уголовное дело

После стрельбы из газового пистолета по кондуктору автобуса в Петербурге возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Об этом «Фонтанке» стало известно из собственных источников 24 октября.

На улице Хрустальная пассажир дважды выстрелил из газового пистолета в кондуктора автобуса №8 22 октября. Одна газовая пуля попала в цель, вторая пролетела мимо. Камера в салоне транспорта запечатлела стрелка, который дождался, когда откроются двери и спокойно вышел.

Задержать агрессора помогли очевидцы. В полицию доставили 52-летнего уроженца Молдавии Николая Сувака. В отношении него ранее составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство».



