За недолив топлива на АЗС введут крупный штраф. Но позже

Введение штрафов за недолив топлива на АЗС, которые предлагалось обсудить в Государственной думе уже этой осенью, откладывается: правительство вернуло законопроект в Минпромторг.

Как пишет 24 октября РБК со ссылкой на СМИ, дело в том, что сейчас ведётся разработка нового КоАП, который вступит в действие, предположительно, 1 января 2021 года. И проекты федеральных законов, меняющих нынешнюю редакцию КоАП, в кабинет министров вносить уже нельзя, хотя идею ужесточения штрафа за недолив заинтересованные министерства поддержали. Таким образом, новый штраф может быть введён в 2021 году.

В настоящее время он составляет 50-100 тысяч рублей для юридических лиц. Его предлагалось увеличить так, чтобы это был 1% от суммы выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 тысяч рублей, а в случае повторного нарушения – до 3%, но не менее 2 миллионов рублей.

Недолив на АЗС происходит в основном из-за манипуляций с программным обеспечением на ТРК, пояснил «Российской газете» глава Росстандарта Алексей Абрамов. По его словам, на каждом пистолете можно установить конкретный процент недолива. Необходимо менять устаревшие стандарты проверки колонок: проверять всю измерительную систему, в том числе в связке с кассиром, отметил Абрамов.



