Жены, бывшие жены и теннисистка. В рейтинге богатейших женщин России впервые появились два миллиардера

В тройке самых богатых российских женщин оказались сразу две обладательницы миллиардного состояния. И еще две вернулись, одна — после дисквалификации.

Почти в 10 млрд долларов оценивает журнал Forbes совокупное состояние участниц рейтинга богатейших женщин Forbes. И впервые в истории две из них встречают 2020 год в позиции за миллиард. Речь, конечно, идет о бессменном лидере этого рейтинга — жене бывшего мэра Москвы Елене Батуриной и основательницы одного из лидеров в сфере он-лайн ретейла Wildberries Татьяна Бакальчук. Оборот последнего в 2018 году составил 119 млрд рублей.

В рейтинг вернулись две участницы топ-25 богатейших женщин предыдущих лет. Первая — Лариса Алекперова, жена акционера и президента «Лукойла» Вагита Алекперова. Вторая — Мария Шарапова. Отбыв 15-месячную дисквалификацию за применение допинга, теннисистка вернулась на корт, но больших побед пока не добилась. Тем не менее ей удалось, по оценке Forbes, вернуть часть рекламных доходов.

В списке 25-ти, много и экс-жен, которые состояния или «стартовый капитал» получили после расставания со вторыми половинками. Такие как Елена Рыболовлева (4 место — 600 млн), Ирина Абрамович (13 место — 300 млн), Наталья Касперская (15 место — 270млн), Полина Юмашева ( 20 место — 250млн).



