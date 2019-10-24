В оппозиции к США и России. Как Сноуден оказался в ловушке

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден в интервью американскому телеведущему Джо Рогану, видео которого появилось на YouTube, заявил, что оказался в России в ловушке из-за аннулированного паспорта.

Сам бывший военнослужащий направлялся в Латинскую Америку. А из-за паспорта он фактически оказался «заблокирован» в России. Об этом сообщают 24 октября «Ведомости»



«Моя жизнь не легче от того, что я заперт в стране, которую я не выбирал», — поделился экс-сотрудник АНБ. По его словам, сложно одновременно находиться в оппозиции по отношению к властям двух стран — США и России.







Не смотря на долгое пребывание в комфортных условиях на территории РФ, Сноуден уверял журналиста, что не испытывает любви к российским властям и даже в Twitter критиковал российского президента и некоторые российские законы.



