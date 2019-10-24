В оппозиции к США и России. Как Сноуден оказался в ловушке
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден в интервью американскому телеведущему Джо Рогану, видео которого появилось на YouTube, заявил, что оказался в России в ловушке из-за аннулированного паспорта.
Сам бывший военнослужащий направлялся в Латинскую Америку. А из-за паспорта он фактически оказался «заблокирован» в России. Об этом сообщают 24 октября «Ведомости»
«Моя жизнь не легче от того, что я заперт в стране, которую я не выбирал», — поделился экс-сотрудник АНБ. По его словам, сложно одновременно находиться в оппозиции по отношению к властям двух стран — США и России.
Не смотря на долгое пребывание в комфортных условиях на территории РФ, Сноуден уверял журналиста, что не испытывает любви к российским властям и даже в Twitter критиковал российского президента и некоторые российские законы.
Справка:
В 2013 году Сноудена обвинили в передаче СМИ секретных документов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В январе 2017 года вид на жительство Сноудену продлили до 2020 года. В США ему грозит смертная казнь.