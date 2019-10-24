Серьёзное ДТП на Октябрьской вызвало коллапс. КАД, Народная и соседние улицы тоже стоят

Транспортный коллапс охватил отдельные части Невского района Санкт-Петербурга 24 октября с самого утра. Как и вчера, пробки создают не только ограничения на вантовом мосту, но и ДТП, на этот раз на пересечении Октябрьской набережной и Зольной улицы.

На набережной в правом ряду столкнулись «Рено Логан» и «Хёндэ Солярис», сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» и в «Яндекс.Навигаторе». «25 минут назад проезжал там, постоял в пробке 10 минут на поворот на набережную – могло быть и хуже. В машину Скорой загружали одного человека, остальных не разглядел», – рассказывает Сергей. По словам Максима, у «Соляриса» «вообще морды нет», на место прибыли пожарная машина и три скорые.

Пробка на Октябрьской набережной начинается почти от улицы Дыбенко, стоят Зольная, Дальневосточный проспект от улицы Подвойского, на Коллонтай плотно почти от проспекта Большевиков.





6-километровая пробка на внутреннем кольце КАД перед вантовым мостом (там две полосы закрыты до конца ноября) начинается от Мурманского шоссе. «Яндекс» зафиксировал её в 6:57.

От развязки КАД и «Колы» начинается и пробка на Народной улице, по которой объезжают КАД. Стоят и пересекающие Народную улицы: проспект Большевиков, Дальневосточный проспект с обеих сторон, Октябрьская набережная с обеих сторон. Как обычно, сложно выбраться «на большую землю» жителям Кудрово.

В целом по городу сейчас «жёлтые» 4 балла, примерно до 7:35 были «зелёные» 3 балла.