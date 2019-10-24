Три реформы, и Всемирный банк добавил России рейтинга в Doing Business-2020

Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020 на три позиции. Но так и не дотянула до двадцатки.

Как сообщает «Газета.ру» 24 октября, если в рейтинге на 2019 году наша страна занимала 31 место из 190, то к 2020 заняла 28 место.

Рост случился из-за трех реформ: ускоренного подключения предприятий к системе электроснабжения, защиты миноритарный инвесторов и упрощение налоговых условий. Последнее стало возможным из-за сокращения сроков возврата налога на добавленную стоимость.

Наиболее благоприятными для бизнеса странами стали Новая Зеландия, Сингапур и Гонконг.





В десятку также вошли Дания, Южная Корея, , США, Грузия, Великобритания, Норвегия и Швеция.