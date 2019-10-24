Ловите туман. Петербург начал обратный отсчет тепла
Петербург греют последние теплые дни. С выходных синоптики обещают приход зимы.
А пока в четверг, 24 октбяря, город ждет облачная погода, без существенных осадков. По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха ночью составит +7...+9 градусов, а днем она незначительно, но будет выше – +10...+12 гр. Атмосферное давление будет повышаться.
Вечером возможен туман, а в течение дня небольшой ветер.