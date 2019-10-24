Говорите громче, вас продают. У Сбербанка, возможно, очередная утечка данных

Очередной миллион данных клиентов Сбербанка выставлен на продажу, пишет 24 октября «Коммерсант». На этот раз, сообщает издание, на черные рынок попала база данных о заемщиках, начиная с 2015 года. К ним якобы прилагаются записи голоса клиентов.

Журналисты «Коммерсант» под видом покупателей связались с продавцом базы, и он уверил их, что данные еженедельно обновляются. В ней есть номера паспортов, адреса прописки и проживания, телефоны, счета, суммы остатка или задолженности. К этому прилагается запись последнего разговора клиента с call-центром банка.

Покупатель говорит о продаже как всей базы, так и построчно — от 30 рублей.



«Выгрузка аудиозаписей, по словам продавца, производится «с рабочего места», то есть в дневное время», – сообщает издание.











Пресс-служба Сбербанка опровергла изданию новую утечку.

В октябре журналисты уже нашли в сети лот с базой на 60 млн держателей кредитных карт Сбербанка. Тогда финансовое учреждение подтвердило утечку данных 2000 клиентов. По итогам расследования было заявлено, что данные украл один из сотрудников.