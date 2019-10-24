Полномочия по контролю ТО предлагают вернуть полиции. Но она уже изменилась

Минэкономики направило в правительство РФ письмо, в котором предлагает наделить МВД полномочиями в области техосмотра – «выработкой госполитики» и разработкой «нормативно-правового регулирования». Об этом пишет 24 октября «Коммерсантъ».

Летом текущего года Госдума приняла пакет поправок, предполагающий масштабную реформу ТО; они вступят в силу осенью 2020 года. Среди основных нововведений – ужесточение ответственности для операторов техосмотра, торгующих диагностическими картами без проведения проверок (эта практика стала массовой после прошлой реформы 2011-2012 годов, когда техосмотр стали проверять не инспекторы ГИБДД, а страховщики при выдаче полиса).

Новый закон наделяет МВД функциями контроля в области техосмотра, то есть проведения внеплановых проверок операторов. А вот орган власти, ответственный за госполитику в области ТО, пока не определен.

Если идея Минэкономики будет реализована, ГИБДД вернет себе почти весь контроль за техосмотром, который был у неё до 2011 года. При этом в самом МВД, по данным издания, не очень рады этой перспективе: под новые полномочия нужно увеличивать штат специалистов, а их после сокращений 2018–2019 годов не хватает.



