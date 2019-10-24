Не ночь южнокорейского автопрома. На севере Петербурга пожары мешали спать петербуржцам

Южнокрейскому автопрому отчаянно не везло в ночь с 23 на 24 октября на севере Петербурга. Две машины марки «Киа» сгорели.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, через три минуты после полуночи в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании автомобиля во дворе дома 20, корпус 1 по Ленской улице. По указанному адресу горела «Киа». Не смотря на то, что пожарные справились с огнем в считанные минуты, моторный отсек иномарки восстановлению не подлежит.

А через два часа, как сообщают уже читатели «Фонтанки», «Киа» загорелась во дворах между Кондратьевским 77 корпус 3 и Замшиной 52, корпус 2: «Поджог автомобиля», – уверены читатели. – «Два дома остались без сна».

В МЧС выезд подтвердили: «Автомобиль марки «Киа» выгорел по всей площади. В 02.25 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали».



