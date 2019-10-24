У БМД отказали тормоза. В Минобороны прокомментировали ДТП с участием боевой машины десанта

Командование Костромского гарнизона совместно с правоохранительными органами проверяет информацию о ДТП с участием БМД. Об этом в ночь на 24 октября «Фонтанке» сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций (ДИМК) Минобороны.

Напомним, ранее в сети появилось видео того, как боевая машина десанта проскакивает оживленный перекресток на красный свет и врезается в автомобили на встречке. Инцидент произошел в Костроме.

«По предварительным данным, во время возвращении с полигона колонны военной техники одной из воинских частей гарнизона у одной из боевых машин десанта произошёл отказ агрегата тормозной системы. В результате поломки при выполнении поворота БМД-2 по касательной задела гражданский легковой автомобиль, причинив ему незначительные повреждения», – сообщили в ДИМК Минобороны.

Пострадавших в результате ДТП нет, уточнили представители военного ведомства.



