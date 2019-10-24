Пока суд в Петербурге разбирается с жалобами хулителя азербайджанского правительства Исаева, он предпочёл отправиться на поиски новой родины

Смольнинский районный суд Петербурга 23 октября отказал блогеру Эльвину Исаеву в удовлетворении иска к ГУ МВД, в котором мужчина требовал признать, что российский паспорт у него отобрали незаконно. Дожидаться правосудия он не стал и уехал из страны.

Об отказе Исаеву сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. На заседании не сочли убедительными его доводы о том, что полиция незаконно его задержала, отобрала российский паспорт и заподозрила в незаконном пребывании в Петербурге и в России вообще.

Как ранее писала «Фонтанка», Исаева задержали в конце августа и решением суда первой инстанции отправили в центр временного содержания иностранцев (ЦВСИ) для дальнейшего выдворения на родину. В Петербурге его родные заверяли, что мотив у полиции был исключительно политическим. Блогер не стеснялся открыто и грубо критиковать действия азербайджанского правительства, чем, по мнению родственников и поклонников на YouTube (около 15 тысяч подписчиков), и заслужил депортацию.

Российский паспорт у Исаева с 2001 года, за это время он успел его поменять на новый, получить по нему разрешение на оружие и попасть под уголовное дело об оскорблении полиции, этот же документ позволил оформить заграничный паспорт. Все доводы суд счёл несостоятельными, так как в 2015 году по непонятной адвокатам необходимости Исаев запрашивал справку о себе в консульстве Азербайджана. Там указали, что он все ещё гражданин этой страны. Решение суда первой инстанции было отменено апелляционной жалобой и Исаева отпустили из ЦВСИ.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на правозащитников, блогер не стал дожидаться дальнейших судебных решений, а его дело в том числе должны рассмотреть в ЕСПЧ, сообщали ранее «Фонтанке» адвокаты Исаева. В настоящее время он уехал из страны в неизвестном направлении, рассказала изданию руководитель сети «Миграция и право» ПЦ «Мемориал» Светлана Ганнушкина.



