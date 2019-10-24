Крыс научили управлять автомобилем. Добраться до зефирок они смогли уже через месяц

Американские ученые смогли научить крыс управлять транспортным средством — небольшой машинкой из пластикового контейнера. Как пишет 23 октября N+1 со ссылкой на Behavioural Brain Research, обучение заняло, в зависимости от различных условий, от одного до девяти месяцев.

Для управления маленьким автомобилем используются три медных проволоки-рычага: нажатие на один двигает машинку вперед, два остальных позволят поворачивать влево и вправо. Крыс сначала сажали в машинку, чтобы они освоились с управлением, а затем они должны были добраться за рулем до маленьких зефирок.

Двум крысам хватило всего месяца для того, чтобы справиться с обучением — они даже научились делать разворот, если цель оказывалась у них за спиной. Всего в эксперименте принимали участие 11 животных — максимальный период обучения составил 9 месяцев.

Эксперимент показал, что животные способны к выполнению более сложных заданий, чем просто условное нажатие на рычаг — в ситуации с вождением нет прямой связи между обучением и получением угощения. Кроме того, ученым удалось установить, что лучше обучались те крысы, которые жили в среде со множеством других игрушек — они оказались более приспособлены к сложным задачам.



