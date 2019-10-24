СК: Манипуляции задержанного с батареей в отделе полиции привели его к смерти, а сотрудников — к уголовному делу

В отделе полиции на территории Калининграда от термических ожогов умер задержанный за публичное пьянство. Тех, кто за ним не уследил, привлекут к уголовной ответственности.

Как сообщает Следственный комитет Калининградской области вечером 23 октября, по факту смерти задержанного 36-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Подозреваемых в нем пока нет, хотя с момента его гибели прошло четыре дня, а в распоряжении следствия есть часть видеозаписей из камеры.

Как сообщают СМИ, мужчину доставили в отдел в состоянии алкогольного опьянения, вёл он себя агрессивно. Задержанного оставили в одиночестве, он смог повредить трубы у батареи и на него хлынул поток кипятка. Нарушитель общественного порядка умер в больнице.

«Как полагает следствие, должностные лица из числа сотрудников отдела полиции не обеспечили надлежащего контроля за безопасным содержанием, поведением и состоянием здоровья административно-задержанного», – мотивируют возбуждение дела в СК.

При этом ранее Следком сообщал, что погибший смог вывести из строя камеры наблюдения, что противоречит версии СМИ о том, что его к батарее приковали наручниками. Эта информация, добавляет следствие, подтверждения не нашла.



