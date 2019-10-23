Прототип Tesla попал в аварию на Нюрбургринге, пытаясь побить рекорд Porsche

Прототип Tesla Model S Plaid, согласно полученной рядом СМИ информации, разбился на гоночной трассе Нюрбургринг. Испытатель не справился с управлением и влетел в железное ограждение, после чего автомобиль пришлось на платформе эвакуировать с трассы. Водитель, к счастью, не пострадал.

Два прототипа Tesla проводят на немецкой трассе интенсивные тесты с целью найти оптимальные настройки для новой топовой модификации Model S, сообщает 23 октября Electrek. Кроме этого, целью тестов может быть попытка побить рекордное время для электрических четырехдверных седанов, установленное на этой же трассе предсерийным Porsche Taycan – первым электромобилем немецкой марки, который к тому же считается самым серьезным конкурентом Tesla Model S.

Ранее Илон Маск подтвердил, что прототипы отправлены в Германию в том числе и для реванша. Более того, в СМИ появились даже неофициальные сообщения о том, что такой реванш уже якобы состоялся, и даже во время не одного, а нескольких тестовых заездов на Северной Петле Нюрбургринга.

Поле этого новости c тестовой трассы по поводу новой Tesla и попыток реванша поступать перестали. В СМИ стали обсуждать предположение, что на самом деле это просто обычные тесты новой модели и в общем, если получится, то рекорд Porsche будет побит, а если нет – и так нормально.





Время от времени разные издания стали публиковать фотографии синей Tesla на знакомых виражах, и очевидцы заявляли, что попытки побить рекорд предпринимаются вновь и вновь. Более того, к первому прототипу синего цвета присоединилась и вторая машина – красного, и на обоих автомобилях появились хорошо видимые задние спойлеры.

И вот сегодня пришли сообщения, подтвержденные немецким изданием Auto Motor and Sport, о том, что красный прототип вылетел с трассы и ударился об ограждение. Внешне автомобиль получил лишь небольшие повреждения, однако самостоятельно дальше двигаться не стал, и был эвакуирован с трассы на платформе. Таким образом, пока что Илону Маску не удается выполнить свое обещание побить рекорд Porsche.

Tesla Model S Plaid – это семиместная модификация седана, причем два места в нем развернуты против движения. Кроме этого, ходовая часть состоит из трех моторов вместо двух или четырех в предыдущих версиях. В производство Model S Plaid должна пойти через год, в октябре-ноябре 2020-го.

Трехмоторная компоновка, как ожидается, также будет использоваться и в новой Tesla Roadster, выпуск которой начнется чуть позже Plaid.

Видео: Road-Story/YouTube