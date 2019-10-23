Развлекательные телеканалы получат более 7 млрд от государства. Им компенсируют переход на «цифру»

Развлекательные телеканалы второго мультиплекса получат субсидии из бюджета на вещание в населенных пунктах с населением менее 100 тыс. человек. На соответствующие поправки в закон о бюджете 23 октября обратили внимание «Ведомости».

В рамках госпрограммы «Информационное общество» на эти цели выделяют 7,2 млрд рублей. Отметим, во второй мультиплекс входят телеканалы СТС, «Домашний», ТНТ, ТВ3, «Пятница», «Муз ТВ», РЕН ТВ, «Звезда», «Мир» и «Спас». Каналы первого мультиплекса («Первый канал», «Россия 1», НТВ, «Пятый канал» и др.) получают подобные субсидии давно.

Минкомсвязи ранее сообщало, что готовит поправки, которые позволят получать субсидии на вещание в малонаселенных районах и развлекательным телеканалам. Чиновники отмечали, что переход с аналогового на цифровое вещание дорого обошелся СМИ из второго мультиплекса. Каждый из 10 телеканалов должен платить около 1,3 млрд рублей ежегодно Российской телевизионной и радиовещательной сети. Распространение аналогового сигнала обходилось не более чем в 500 млн рублей на телеканал.



