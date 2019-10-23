«Пошла сумбурная игра». Главный тренер «Зенита» прокомментировал поражение в Лиге чемпионов

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Лейпцига» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. Петербуржцы 23 октября уступили со счетом 1:2.

- В первом тайме мы действовали более-менее дисциплинированно, за исключением нескольких моментов, – заявил Семак на пресс-конференции. – Во второй половине, к сожалению, пропустили в самом начале. После этого пошла сумбурная игра с нашей стороны, много допускали брака, делали много неоправданных длинных передач. Не могли зацепиться и использовать пространство за спинами защитников в линии обороны «Лейпцига». Могли бы поудачливее, но у соперника возникали еще более острые моменты в контратаках. Заслуженная победа «Лейпцига». Будем готовиться к следующим матчам.

По словам Семака, разбор ошибок еще предстоит, но важно понимать, что пропущенные мячи — это следствие цепочки ошибок, не только одного футболиста.

«В Лиге чемпионов УЕФА совсем другие команды (по сравнению с РПЛ — прим. ред.), уровень игроков, скорости. Гораздо сложнее играть. Иллюзий не строим на сей счет», – добавил главный тренер «Зенита».

Петербургский клуб опустился на второе место, уступив лидерство «Лейпцигу».



