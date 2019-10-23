Медведев проверил датчики безопасности с помощью зажигалки Козака

Премьер-министр России Дмитрий Медведев лично взялся за проверку датчиков безопасности во время посещения офиса «Сибура» 23 октября. Об этом пишет РБК со ссылкой на ТАСС.

Премьеру показывали, как работают датчики, которые автоматически передают информацию о температуре, уровне вибрации, давлении на заводах компании. Сотрудник «Сибура» решил нагреть один из датчиков руками, но нетерпеливый Медведев привлек к делу Дмитрия Козака и его зажигалку.

Медведев решил протестировать беспроводные взрывозащищенные датчики. Для этого он задействовал вице-премьера Дмитрия Козака, у которого всегда с собой зажигалка. Система оповещения сработала. pic.twitter.com/bPNTy0poW4 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 23 октября 2019 г.

«То есть пока проблем нет — экран молчит. Как только что-то происходит, он загорается, и уже рабочие решение принимают? Это вроде достаточно просто, но в то же время вполне очевидно и правильно», — заметил Медведев.



