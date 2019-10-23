Бывший вице-президент Олимпийского комитета России в США оказался нелегальным мигрантом. На родине его ждет уголовное дело

Бывшего вице-президента Олимпийского комитета России, экс-главу компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмеда Билалова депортируют из США за нарушение миграционного режима. Об этом 23 октября пишет AP News со ссылкой на представителя Иммиграционой службы США Тэмми Спайсер.

Она уточнила, что Билалов въехал в США 2 мая 2016 года и вовремя не покинул страну. Теперь он дожидается депортации в центре временного содержания в Майами. Напомним, о его задержании стало известно накануне, однако не были ясны причины. Договора об экстрадиции между Россией и США нет, так что не шло речи о выдаче его по уголовному делу, возбужденному на родине.



