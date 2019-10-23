«Зенит» проиграл в Лейпциге и потерял лидерство в группе Лиги чемпионов

Поражением для футбольного клуба «Зенит» завершился выездной матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига» в среду, 23 октября. Петербуржцы уступили со счетом 1:2.

Сине-бело-голубые забили первыми. На 25-й минуте пушечным ударом из-за штрафной «Зенит» вывел вперед Ярослав Ракицкий. «РБ Лейпциг» ответил на это двумя голами, авторами которых стали Конрад Лаймер (49 минута) и Марсель Забитцер (59).

Таким образом, «Зенит» потерял лидерство в группе. Теперь первое место занял «РБ Лейпциг». Петербуржцы пока на второй строчке. Свой матч еще не сыграли «Бенфика» и «Лион».



