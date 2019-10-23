«Такая информация должна быть закрыта». В Генпрокуратуре хотят запретить любые публикации о преступлениях несовершеннолетних

Публикации о преступлениях несовершеннолетних могут спровоцировать их повторение, поэтому их стоит вовсе запретить. Как пишет ТАСС, об этом 23 октября в Совете Федерации заявила начальник управления по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних Генпрокуратуры Марина Зайцева.

Она уточнила, что надзорное ведомство уже направило в министерство цифрового развития свои предложения по изменению законодательства о СМИ в том, что касается преступлений несовершеннолетних,

«Такая информация должна быть закрыта. Нельзя рассказывать о способах, как, что происходило с несовершеннолетними», – подчеркнула Зайцева.

И рассказала, что во время проверок в Забайкальском крае и еще нескольких регионах прокуроры выяснили, что «приверженность криминальной субкультуре распространяется очень быстро через интернет». Ответственность со СМИ за это, по мнению представителя Генпрокуратуры, несут провайдеры.

«Мы поддерживаем инициативу по установлению ответственности провайдеров за распространение такой информации. Закрываем (такие сайты), а через 10 минут их становится в два раза больше», – заявила Зайцева.



