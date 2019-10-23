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Происшествия
23.10.2019 21:21
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Россиянка умерла после аквааэробики в турецком отеле. За свидетельство о смерти потребовали 7000 долларов

Российская туристка Нелли Лаптева скончалась во время отдыха в Турции. 54-летняя женщина прилетела в Аланью 6 октября, а через два дня ей стало плохо после занятий аквааэробикой: она потеряла сознание около бассейна.

Как пишет 23 октября E1.RU, в местной клинике женщине сделали компьютерную томографию (КТ) и выяснили, что произошло кровоизлияние в мозг. Пострадавшую доставили в клинику Антальи и сделали операцию. Лаптева даже пришла в сознание, но потом у нее поднялось давление, и ее ввели в искусственную кому.  Утром 12 октября она уже ни на что не реагировала. Доставку бортом санавиации, по словам родственников, в Центре медицины катастроф оценили в миллион рублей и больше. В ожидании решения состояние женщины ухудшилось, а 23 октября она умерла.

Страховая компания «РЕСО» в начале заявила, что покрывать затраты на лечение Лаптевой не будет, обосновывая это тем, что инсульт вызван аневризмой — хроническим заболеванием, о наличии которого никто из семьи не знал. Поэтому родные заплатили 2900 долларов за лечение,и остались должны еще 7 000, которые требовали с них за то, чтобы выдать свидетельство о смерти. 

После общественного резонанса и смерти женщины страховая передумала. И покроет все расходы, «с учетом того, что заболевание протекало скрыто, застрахованная не могла предполагать последствий своего состояния и предупредить их наступление». 

В российском посольстве в Анкаре рассказали о гибели более 88 сограждан за этот год в Турции и объяснили причины.  В начале сентября СК возбудил уголовные дела после гибели трех несовершеннолетних россиянок в бассейнах турецких отелей. Одной из них была 12-летняя Алиса из Петербурга, историю которой «Фонтанка» подробно рассказывала


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