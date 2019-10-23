Фанаты «Зенита» зажгли в Лейпциге, а сам «Зенит» - нет

Петербургские фанаты вышли победителями из столкновения с немецкой полицией. Самому «Зениту» есть чему поучиться у своих болельщиков. Сине-бело-голубые уступили в Лейпциге с минимальной разницей, хотя все могло быть и гораздо хуже.

фото: FILIP SINGER/EPA/ТАСС

В день матча фанаты «Зенита» оккупировали центр Лейпцига. Молодые и не очень люди в сине-бело-голубых шарфиках заполонили местные кафе и рестораны, бурно обсуждая предстоящий матч. Местные бабушки с любопытством поглядывали на шумных россиян, но ничего не говорили и шли дальше по своим делам. Местные поклонники «РБ Лейпцига» тоже мирно сидели за соседними столиками. Но это было только начало.

К пяти часам вечера фанаты «Зенита» стали стягиваться к Площади Вагнера. Отсюда стартовало организованное шествие к стадиону. Восемь полицейских минивэнов и несколько десятков стражей правопорядка были уже наготове. Пока стороны продолжали сохранять дружелюбие. Из динамиков на одном из минивэнов вдруг раздался женский голос на чистом русском: «Напоминаем вам, что пиротехника запрещена!». Это объявление почему-то вызвало смех. Вероятно, не до конца убедившись, что ее поняли, девушка уточнила: «То есть запрещена не только на стадионе, а вообще в Германии». Снова смех.

«Попрошу вас выстраиваться. Чтобы вовремя попасть на матч, нужно вовремя туда попасть», – продолжала смешить народ диктор. Тем не менее ни одного файера действительно не пострадало за время шествия, чего не скажешь о самих фанатах.





Колонна двинулась к стадиону. «Прошу обратить внимание, что нам нужно продолжать движение», – повторяла время от времени девушка. Полицейские, направлявшие колонну, быстро увели фанатов подальше из города: к стадиону шли в обход, в буквальном смысле через лес.

На всем пути колонну сопровождали суровые стражи немецкого порядка без шлемов, но с табельным оружием на поясе. Они перегораживали своими минивэнами проезжую часть, позволяя болельщикам идти без остановок. Несколько раз пришлось все-таки задержаться.

В основном фанаты сами останавливались, для исполнения кричалок. Один раз остановка была не запланирована. Вдруг вглубь колонны побежали полицейские. Там повалили на землю молодого человека, который ударил другого болельщика за то, что тот снимал проход на телефон. На нарушителя спокойствия надели наручники и повели в сторону минивэна. Фанаты попытались отбить своего. Вступился за задержанного даже пострадавший.

Смотреть в новом окне Артем Кузьмин/"Фонтанка.ру"

Каким-то чудом, болельщикам удалось все-таки уговорить полицию отпустить молодого человека. Но дальше полицейские уже совсем перестали быть дружелюбными. Однако до стадиона сине-бело-голубая колонна дошла все-таки без потерь.

На «Ред Булл Арене», как и на «Газпром Арене», сохранили часть исторического фасада, который напоминает чем-то советскую архитектуру. Ничего удивительного, ведь стадион был построен в 1956 году, когда Лейпциг был частью ГДР, и вмещал 100 000 зрителей, что делало его самым большим в Германии. В 1998 году его реконструировали и вместимость уменьшилась до 44 тысяч.

Во время разминки «Зенита» организаторы неожиданно включили «Город над вольной Невой…», чем вызывали одобрение со стороны фанатов.

В стартовом составе «Зенита» в третий раз подряд вышел Михаил Кержаков. Похоже, что Андрей Лунев сел в запас, хотя, забегая вперед, можно сказать – итог матча дает ему шанс на возвращение. «Лейпциг» был чуть опаснее с самого начала. Уже на первой минуте неожиданно из-за пределов штрафной полузащитник Конрад Лаймер пробил так, что Михаил Кержаков едва сумел перевести мяч на угловой. У Шатова было несколько возможностей забить. В одном из моментов он выходил один на один на ворота, но не успел к мячу, и вратарь хозяев Петер Гулачи, выбежав за пределы вратарской зоны, головой выбил мяч подальше. В целом же игра проходила у ворот «Зенита». Тем неожиданней стал гол Ярослава Ракицкого на 25 минуте: украинский защитник пробил точно в цель с 25 метров.

Немецкий клуб только удвоил натиск. К перерыву у ворот Кержакова накопилось еще минимум два момента, когда хозяева откровенно простили петербуржцев. «Лейпциг» окончательно перевернул игру за десять минут, почти сразу после начала второго тайма. Сначала Конрад Лаймер сравнял на 49 минуте, а затем Марсель Забитцер вывел свою команду вперед на 59-й. Голы на стадионе немцы отмечали под песню I feel good. На 57 минуте у Шатова был еще один прекрасный момент, но Олег промахнулся по пустым воротам после удара почти впритык. В отчаянии футболист застучал руками по газону.

На 80 минуте на секторе с фанатами «Зенита» что-то заискрило. Пошел дым. «Уважаемые болельщики "Зенита" не используйте пиротехнику на стадионе», – сказал диктор по-русски.

Фото: Артем Кузьмин/"Фонтанка.ру"

Итоговый счет мог быть разгромным. Хозяева несколько раз убегали в контратаки, но неизменно промахивались в стиле того же Шатова.

– Нам не хватает командного духа в тяжелые моменты, когда мы пропускаем два гола подряд, надо над этим поработать, – прокомментировал поражение капитан «Зенита» Иванович. – Обидно так проиграть, но все впереди. Всегда есть возможность избежать голов. Кажется, что все под контролем, но пропускаем голы. У нас группа, где все команды равные. У кого будет больше желания выигрывать, тот и выйдет. С этой командой можно биться от начала до конца. Шансы есть, они хорошие, ничего не поменялось. Две домашние игры следующие — как два финала.

В другом матче группы G «Бенфика» обыграла «Лион» 2:1, окончательно запутав всю ситуацию в группе. На первом месте сейчас «Лейпциг» (6 очков), на втором – «Зенит» (4), на третьем – «Лион» (4), на четвертом – «Бенфика» (3). В следующем матче Лиги чемпионов петербуржцы встретятся вновь с «Лейпцигом» только уже у себя дома на «Газпром Арене». Матч пройдет 5 ноября.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»