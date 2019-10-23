Деньги есть? Росстат найдет. Как ученые от статистики повысили доходы россиянам

В России впервые за пять лет зафиксировали рост реальных доходов населения. Если правительство делает прогнозы на «майских указах», то почему Росстат не может писать статистику, исходя из ожиданий чиновников?

Анатолий Жданов/Коммерсантъ

Прежнего главу Росстата уволили после того, как в ведомстве отчитались об отрицательном росте реальных доходов населения. «Майский указ» президента Владимира Путина требует от правительства их устойчивого роста и сокращения бедности вдвое. Как известно, у деловых людей в минуту настоящей опасности на ногах вырастают крылья, и при новом руководстве Росстата реальные доходы россиян пошли в гору. Экономисты и бизнес призывают не доверять новым данным.

По официальным данным, среднедушевые доходы в третьем квартале 2019 года выросли на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и достигли 35,1 тыс. рублей. Реальные доходы выросли на 3,3%, а реальные располагаемые доходы (за вычетом обязательных платежей и скорректированные на инфляцию) – на 3%.

В Росстате уверяют, что одной из причин такого успеха стали растущие «иные доходы от трудовой деятельности» (включая «серую заработную плату»), которые выросли на 7,3% по сравнению с третьим кварталом 2018 года. Еще на 6,3% увеличились социальные выплаты, включающие пособия, пенсии и другие обязательства государства. На 5,8% выросли доходы от собственности, включая выплаты по вкладам (хотя во втором квартале ЦБ отчитывался об оттоке средств с банковских вкладов) и дивидендам.

Экономисты и бизнесмены от такой статистики в тупике. Они не понимают, как могут расти доходы, когда дела в экономике идут всё хуже. Об этом рапортует тот же самый Росстат. Оборот розничной торговли в РФ замедлился с 1,6% до 0,8% в третьем квартале, по сравнению со вторым. Средний чек покупок россиян снизился, а платежи по кредитам выросли. 22 октября «статисты» отчитались, что доля российских семей, чьих финансовых ресурсов хватает только на покупку еды и одежды, а на технику и мебель уже не хватает, в 2019 году составила 49,2%.





Но, как выяснилось, потенциал для роста надо было искать не там: в марте Росстат сообщил о переходе на новую методику подсчета. Основными новшествами стали: уточнение оценки доходов россиян по статьям «Оплата наемных работников», «Доходы от предпринимательской деятельности», уточнение оценки расходов населения при покупке товаров или услуг вне торговых сетей, расходов в иностранных онлайн-магазинах. Новый руководитель ведомства Павел Малков отмечал, что после пересчета данных за 2017 год по новой методике, заработки россиян стали лучше видны чиновникам. И доля неучтенных доходов сократилась с 26% до 11,5%.

Директор одной из крупнейших в стране сети магазинов электроники и бытовой техники DNS Дмитрий Алексеев уверяет – последние пять лет доходы населения постоянно падали. Всплеск был только перед выборами президента в 2018 году.

«Однозначно, с конца 2017 – весной 2018 деньги у граждан появились, и мы фиксировали довольно бурный рост рынка бытовой техники и электроники. К концу 2018 денег стало меньше, а в 2019 году рынок явно не растет. Никакого потребительского бума в 3 квартале 2019 года точно не было», – написал он в Facebook.

И добавил, что ему сложно представить, что произошло с потребителями, что у них резко выросли доходы. И при этом никто из них не пошел их тратить в магазины. «Может, все понесли деньги на депозиты в банк», – иронизирует он.

По оценке Кирилла Тремасова, экс-директора департамента макроэкономического прогнозирования в Министерстве экономического развития, цифры странные.

«По данным Росстата, денежные доходы населения подскочили в третьем квартале на 7,8%! Это больше, чем выросла средняя зарплата за этот период. Пенсии в этом году растут примерно на 6%. Получается, что столь существенный прирост обеспечили доходы от собственности (хотя непонятно с чего – ставки по депозитам снизились), от предпринимательской деятельности и та часть доходов, которые Росстат не видит, а досчитывает, исходя из баланса доходов/расходов (это сложно проверить). Одним словом, цифра вызывает вопросы», – отметил он.

Единства в оценках новых данных Росстата нет, кажется, и в правительстве. У министра финансов Антона Силуанова, например, вопросов к ним нет. Журналистам он заявил, что у роста доходов две объективные причины. По его словам, первая — снижение инфляции, которая привела к номинальному росту доходов. Вторая – снижение темпов потребительского кредитования, люди стали меньше платить процентов по долгам.





«Доходы населения, кстати говоря, у нас — заработные платы, социальные выплаты — номинально растут. Зарплаты растут по 7% при инфляции меньше 4%. Пенсии растут на 7% при такой же самой инфляции. Поэтому у нас основной источник снижения реальных доходов населения были выплаты по кредитам. Если потребы (потребительские кредиты) снижаются, то этот элемент реальных доходов также будет меньше действовать на этот показатель», — пояснил министр, немного округлив цифры в большую сторону.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин, наоборот, заявил, что не видит никаких оснований для пересмотра прогноза по росту реальных доходов населения – «квартальные показатели всегда носят волатильный характер». А правительство внесло в Госдуму проект бюджета на период 2020-2022 годов, в соответствии с которым рост реальных располагаемых доходов населения по итогам года составит 0,1%, как и раньше.

«Меня терзают смутные сомнения и даже страхи. Данные Росстата – это основа для принятия управленческих решений в стране, если они неверны или политически ангажированы, то не будет даже шансов принимать правильные решения», – опасается Дмитрий Алексеев.

Но экономист Андрей Мовчан успокаивает – жить в виртуальном мире еще не удавалось никому. А неправильные решения в экономике умеют принимать и без статистики Росстата.

«Данные Росстата не соответствуют реальности. Модификация в них понемножку везде, и всерьез — в области «серых» доходов. Не было никаких причин для такого роста — Росстат сам признает, что нет роста в базовых статьях, которые составляют большую часть доходов. Поэтому, скорее всего, это просто украшение витрин. У нас уже правительство делает прогнозы в соответствии с «майскими» указами, а не в соответствии с реальностью, вот и Росстат дает данные в соответствии с ожиданием, а не с тем, что есть».

Илья Казаков,

«Фонтанка.ру»