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Деньги
24.10.2019 12:32
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Деньги есть? Росстат найдет. Как ученые от статистики повысили доходы россиянам

В России впервые за пять лет зафиксировали рост реальных доходов населения. Если правительство делает прогнозы на «майских указах», то почему Росстат не может писать статистику, исходя из ожиданий чиновников?

Деньги есть? Росстат найдет. Как ученые от статистики повысили доходы россиянам

Анатолий Жданов/Коммерсантъ

Прежнего главу Росстата уволили после того, как в ведомстве отчитались об отрицательном росте реальных доходов населения. «Майский указ» президента Владимира Путина требует от правительства их устойчивого роста и сокращения бедности вдвое. Как известно, у деловых людей в минуту настоящей опасности на ногах вырастают крылья, и при новом руководстве Росстата реальные доходы россиян пошли в гору. Экономисты и бизнес призывают не доверять новым данным.

По официальным данным, среднедушевые доходы в третьем квартале 2019 года выросли на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и достигли 35,1 тыс. рублей. Реальные доходы выросли на 3,3%, а реальные располагаемые доходы (за вычетом обязательных платежей и скорректированные на инфляцию) – на 3%.

В Росстате уверяют, что одной из причин такого успеха стали растущие «иные доходы от трудовой деятельности» (включая «серую заработную плату»), которые выросли на 7,3% по сравнению с третьим кварталом 2018 года. Еще на 6,3% увеличились социальные выплаты, включающие пособия, пенсии и другие обязательства государства. На 5,8% выросли доходы от собственности, включая выплаты по вкладам (хотя во втором квартале ЦБ отчитывался об оттоке средств с банковских вкладов) и дивидендам.

Экономисты и бизнесмены от такой статистики в тупике. Они не понимают, как могут расти доходы, когда дела в экономике идут всё хуже. Об этом рапортует тот же самый Росстат. Оборот розничной торговли в РФ замедлился с 1,6% до 0,8% в третьем квартале, по сравнению со вторым. Средний чек покупок россиян снизился, а платежи по кредитам выросли. 22 октября «статисты» отчитались, что доля российских семей, чьих финансовых ресурсов хватает только на покупку еды и одежды, а на технику и мебель уже не хватает, в 2019 году составила 49,2%.


Но, как выяснилось, потенциал для роста надо было искать не там: в марте Росстат сообщил о переходе на новую методику подсчета. Основными новшествами стали: уточнение оценки доходов россиян по статьям «Оплата наемных работников», «Доходы от предпринимательской деятельности», уточнение оценки расходов населения при покупке товаров или услуг вне торговых сетей, расходов в иностранных онлайн-магазинах. Новый руководитель ведомства Павел Малков отмечал, что после пересчета данных за 2017 год по новой методике, заработки россиян стали лучше видны чиновникам. И доля неучтенных доходов сократилась с 26% до 11,5%.

Директор одной из крупнейших в стране сети магазинов электроники и бытовой техники DNS Дмитрий Алексеев уверяет – последние пять лет доходы населения постоянно падали. Всплеск был только перед выборами президента в 2018 году.

«Однозначно, с конца 2017 – весной 2018 деньги у граждан появились, и мы фиксировали довольно бурный рост рынка бытовой техники и электроники. К концу 2018 денег стало меньше, а в 2019 году рынок явно не растет. Никакого потребительского бума в 3 квартале 2019 года точно не было», – написал он в Facebook.

И добавил, что ему сложно представить, что произошло с потребителями, что у них резко выросли доходы. И при этом никто из них не пошел их тратить в магазины. «Может, все понесли деньги на депозиты в банк», – иронизирует он.

По оценке Кирилла Тремасова, экс-директора департамента макроэкономического прогнозирования в Министерстве экономического развития, цифры странные.

«По данным Росстата, денежные доходы населения подскочили в третьем квартале на 7,8%! Это больше, чем выросла средняя зарплата за этот период. Пенсии в этом году растут примерно на 6%. Получается, что столь существенный прирост обеспечили доходы от собственности (хотя непонятно с чего – ставки по депозитам снизились), от предпринимательской деятельности и та часть доходов, которые Росстат не видит, а досчитывает, исходя из баланса доходов/расходов (это сложно проверить). Одним словом, цифра вызывает вопросы», – отметил он.

Единства в оценках новых данных Росстата нет, кажется, и в правительстве. У министра финансов Антона Силуанова, например, вопросов к ним нет. Журналистам он заявил, что у роста доходов две объективные причины. По его словам, первая — снижение инфляции, которая привела к номинальному росту доходов. Вторая – снижение темпов потребительского кредитования, люди стали меньше платить процентов по долгам.


«Доходы населения, кстати говоря, у нас — заработные платы, социальные выплаты — номинально растут. Зарплаты растут по 7% при инфляции меньше 4%. Пенсии растут на 7% при такой же самой инфляции. Поэтому у нас основной источник снижения реальных доходов населения были выплаты по кредитам. Если потребы (потребительские кредиты) снижаются, то этот элемент реальных доходов также будет меньше действовать на этот показатель», — пояснил министр, немного округлив цифры в большую сторону.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин, наоборот, заявил, что не видит никаких оснований для пересмотра прогноза по росту реальных доходов населения – «квартальные показатели всегда носят волатильный характер». А правительство внесло в Госдуму проект бюджета на период 2020-2022 годов, в соответствии с которым рост реальных располагаемых доходов населения по итогам года составит 0,1%, как и раньше.

«Меня терзают смутные сомнения и даже страхи. Данные Росстата – это основа для принятия управленческих решений в стране, если они неверны или политически ангажированы, то не будет даже шансов принимать правильные решения», – опасается Дмитрий Алексеев.

Но экономист Андрей Мовчан успокаивает – жить в виртуальном мире еще не удавалось никому. А неправильные решения в экономике умеют принимать и без статистики Росстата.

«Данные Росстата не соответствуют реальности. Модификация в них понемножку везде, и всерьез — в области «серых» доходов. Не было никаких причин для такого роста — Росстат сам признает, что нет роста в базовых статьях, которые составляют большую часть доходов. Поэтому, скорее всего, это просто украшение витрин. У нас уже правительство делает прогнозы в соответствии с «майскими» указами, а не в соответствии с реальностью, вот и Росстат дает данные в соответствии с ожиданием, а не с тем, что есть».

Илья Казаков,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру
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