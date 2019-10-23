Муниципальные выборы встраивают в вертикаль. Петербургский избирком начал электоральную реформу

Чтобы победить правовой нигилизм муниципалов, нужно их уничтожить. Получив нагоняй за самые наглые в стране выборы, Виктор Миненко предлагает поступить радикально.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

По действующему законодательству, муниципальные избиркомы независимы в своих решениях. То есть, не оглядываясь на ТИК или ГИК, самостоятельно организуют выборы в местное самоуправление. Эту схему и предлагает изменить глава Горизбиркома Виктор Миненко. Его замысел изложен в направленном в ЦИК письме — муниципалов нужно законодательно встроить в вертикаль, что курирует голосование регионального и федерального уровней. Эту вертикаль возглавляет Центризбирком. Его глава Элла Памфилова делилась с президентом Путиным, что никогда прежде не видела такой насмешки над законом, какую продемонстрировал Петербург на муниципальных выборах в сентябре 2019 года.

Как стало известно «Фонтанке», на ближайшем заседании 24 октября петербургская избирательная комиссия будет обсуждать увеличение числа территориальных избиркомов — тех, что отвечают за выборы в отдельных районах. Фактически это подготовка к реформе: именно подконтрольные ГИК территориальные избиркомы должны заменить муниципальные комиссии. Если будут приняты соответствующие поправки.

Сделать выводы и принять меры, чтобы подобное сентябрьскому безобразие не повторялось, Горизбиркому поручила Элла Памфилова. Дарованную законом независимость муниципалов она посчитала недостаточным основанием, чтобы снимать ответственность с формально не отвечающего за муниципалов Горизбиркома. Его работу по контролю за муниципальными выборами Памфилова признала неудовлетворительной. В свою очередь, именно независимость местных комиссий руководство петербургского избиркома считает причиной многочисленных нарушений. Поэтому главная цель реформы — подчинить их регионалам и федералам.

В направленном в ЦИК письме горизбирком раскрывает эту мысль. Во время кампании муниципальные комиссии незаконно отказали в регистрации более пятистам кандидатам, и это говорит «о недостаточном уровне профессиональной подготовки» их членов, среди которых бытуют «ошибочные подходы к толкованию норм законодательства о выборах». Более того, сейчас закон позволяет муниципалам игнорировать решения комиссии городской: эффективных механизмов, которые позволили бы проконтролировать исполнение предписаний, нет. Единственное, что может сделать горизбирком, – составить протокол об административном правонарушении, однако этот бюрократический процесс оперативным назвать сложно.





Другое дело – территориальные избирательные комиссии, говорится в проекте. Они полностью подконтрольны городскому избиркому: он их формирует и самостоятельно назначает председателя каждой из них, а значит, в любой момент может его уволить. На последних выборах в Петербурге несколько муниципальных кампаний проводили именно территориальные комиссии (местные избиркомы передали им свои полномочия), и они отработали, как говорится в проекте, «удовлетворительно».

Но есть проблема: отнять полномочия по организации выборов у муниципалитетов сейчас нельзя – они должны отдать их территориальным избиркомам самостоятельно. Поэтому, говорится в проекте решения, нужны поправки в закон, которые упразднят муниципальные избиркомы в городах федерального значения в принципе. «В письме было и другое, альтернативное предложение – дать городскому избиркому право выносить недоверие председателям муниципальных комиссий», – говорит говорит знакомый с содержанием документа собеседник «Фонтанки».

Пока поправок нет, петербургский избирком ограничится полумерой – увеличит число территориальных комиссий в городе. Сейчас их 30. В среднем, в каждом из 18 районов города работает по две таких комиссии. Этого мало, считают у Миненко. На каждый территориальный избирком приходится 127 тысяч избирателей, тогда как в Москве эта цифра в два раза ниже – 57 тысяч, а в среднем по России – 34 тысячи.

Сколько именно территориальных избиркомов появится в Петербурге, станет известно после второго чтения проекта бюджета на будущий год: расходы для расширения электоральной системы заложат с помощью поправки. Речь идет о сотнях миллионов рублей, говорит собеседник «Фонтанки».

В Москве муниципальные комиссии сами передали свои полномочия комиссиям территориальным (последних в столице почти столько же, сколько самих муниципальных образований). Но ожидать, что число территориальных избиркомов в Петербурге станет равным 111 муниципалитетам, не приходится из-за дороговизны такого начинания: председатели комиссий работают на постоянной основе и получают зарплату из бюджета.

Строить «избирательную вертикаль» российские власти начали семь лет назад, когда забрали у муниципалитетов право самим формировать для своих выборов участковые избирательные комиссии (УИКи), вспоминает член петербургского избиркома Алексей Березин. «До 2012 года УИКи формировались отдельно под каждую кампанию, в том числе муниципальную: выборы закончились – комиссию распускают. Но в федеральный закон внесли поправки, согласно которым УИКи формируют на пять лет. И в результате муниципальные избиркомы лишились права самостоятельно создавать участковые комиссии для местных выборов – теперь это делают комиссии территориальные, подчиненные петербургскому избиркому и ЦИКу. Поскольку тогда федеральный законодатель счел возможным исключить из числа полномочий органов местного самоуправления формирование УИКов, то вполне возможно и сейчас лишить их права создавать муниципальные избирательные избиркомы», – полагает Алексей Березин.

При этом встроенные в вертикаль участковые комиссии на последних муниципальных выборах в Петербурге спровоцировали массу сообщений о нарушениях: именно они, по свидетельству наблюдателей, отказывались выдавать копии итоговых протоколов, убегали с мешками бюллетеней, игнорировали вбросы и «карусели». Многочисленные нарекания у кандидатов и наблюдателей вызвала и работа территориальных избиркомов, которые проводили местные выборы. Например, Фрунзенский район отметился аномально высоким процентом желающих проголосовать на дому.





Эти обстоятельства в реформаторском предложении петербургского избиркома не отражены. Председатель городской избирательной комиссии Виктор Миненко ранее говорил «Фонтанке», что скандалы на муниципальных выборах во Фрунзенском районе связаны с «политической борьбой», а не с качеством работы территориальных избиркомов. Он также заявил, что несмотря на «некие сложности» на муниципальных выборах, их результаты у него сомнений не вызывают.

«В теории, конечно, такая мера (упразднение муниципальных избиркомов на законодательном уровне. – Прим. ред.) будет противоречить Конституции, которая предполагает независимость местного самоуправления от государственных органов власти. Но на практике это во многом уже реализовано. В некрупных городах и районах избиркомы муниципалитетов практически не создаются, их полномочия исполняют территориальные комиссии. Так же происходит и в очень крупных городах. Например, в Москве», – констатирует сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Андрей Бузин.

У проекта реформы избирательного законодательства есть поддержка на уровне петербургских властей. Нынешнюю систему, когда муниципальные комиссии «практически никому не подчиняются», еще в июле раскритиковал на тот момент врио губернатора Александр Беглов – это было его единственное высказывание по поводу предвыборных нарушений. Позицию Александра Беглова активно поддерживают в Центризбиркоме.

Мария Карпенко,

«Фонтанка.ру»